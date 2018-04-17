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Полицейские задержали мужчину, который угрожал Супрун

Полицейские задержали мужчину, который угрожал Супрун

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Вчера оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину, который несколько дней назад звонил на правительственную горячую линию с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и требованием её освобождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Кроме того, задержанного подозревают в четырех фактах вымогательств. Поймали мужчину вчера при получении посылки из 100 тысячами гривен: такую ​​сумму он требовал от владельцев заправки, в противном случае — угрожал её взорвать.

“Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее освобождения. Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника. В ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактов вымогательств: три в Голосеевском и один в Дарницком районе”, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас с ним общаются следователи. Он — киевлянин, ему 31 год.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения У.Супрун прокомментировала возможность своей отставки.

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