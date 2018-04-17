Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Учора оперативники Дарницької поліції затримали чоловіка, який кілька днів тому телефонував на урядову гарячу лінію з погрозами на адресу т.в.о. міністра охорони здоров‘я Уляні Супрун та вимогою її звільнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Крім того, затриманого підозрюють у чотирьох фактах вимагань. Впіймали чоловіка вчора під час отримання посилки зі 100 тисячами гривень: таку суму він вимагав від власників заправки, в іншому випадку — погрожував її взірвати.
“Кілька днів тому на урядову гарячу лінію надійшов дзвінок із погрозами на адресу т.в.о міністра охорони здоров‘я та вимогою її звільнення. Відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного або громадського діяча) Кримінального кодексу України і розпочали пошуки зловмисника. Під час розслідування з’ясувалося, що він може бути причетний до чотирьох фактів вимагань: три у Голосіївському та один у Дарницькому районі”, — йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз із ним спілкуються слідчі. Він — киянин, йому 31 рік.
За всіма фактами вимагань поліцейські розпочали кримінальні провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.
Нагадаємо, виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я У.Супрун прокоментувала можливість своєї відставки.