Полицейские обнаружили гранаты в авто в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Полтаве во время оформления ДТП полицейские обнаружили в автомобиле гранаты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
В полицию Полтавы поступило сообщение, что при оформлении ДТП без пострадавших, патрульные полицейские обнаружили в автомобиле "Шкода" три гранаты, нож и охотничье ружье.
Произошло это около 12:30 на улице Панянка в Полтаве. Водитель автомобиля о происхождении боеприпасов объяснения не предоставил. Полицейские изъяли вещественные доказательства и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.