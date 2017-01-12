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Поліцейські виявили гранати в авто у Полтаві

Поліцейські виявили гранати в авто у Полтаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У Полтаві під час оформлення ДТП поліцейські виявили в автомобілі гранати. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

До поліції Полтави надійшло повідомлення, що при оформленні ДТП без потерпілих, патрульні поліцейські виявили в автомобілі “Шкода” три гранати, ніж та мисливську рушницю.

Подія сталася близько 12:30 по вулиці Панянка у Полтаві. Водій автомобіля про походження боєприпасів пояснення не надав. Поліцейські вилучили речові докази та встановлюють всі обставини події.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українські Національні Новини

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