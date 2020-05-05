Полицейские предстанут перед судом по подозрению в истязании человека

“Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении трех сотрудников уголовного розыска одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области по факту пыток человека (ч. 2 ст. 127 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, в декабре 2019 года для получения от гражданина признания в совершении преступления правоохранители в течение нескольких часов наносили ему многочисленные удары руками, ногами и резиновой палкой по различным частям тела.

Также полицейские душили потерпевшего с помощью целлофанового пакета и угрожали применением электрошокера. Для преодоления возможного сопротивления со стороны мужчины оперуполномоченные связали его руки и ноги скотчем.

Напомним, в Луганской области будут судить полицейских, которые пытали незаконно задержанного мужчины.