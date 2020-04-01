На Луганщині судитимуть поліцейських, які катували незаконно затриманого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть двох поліцейських, яких підозрюють у катуванні незаконно затриманого чоловіка з метою отримання визнання вини у вчиненні крадіжки, якої він не вчиняв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно двох працівників Сватівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, які обвинувачуються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України) та перевищенні службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними слідства, поліцейські умисно катували громадянина з метою отримання визнання вини у вчиненні крадіжки, якої він не вчиняв. Вказані особи, застосовуючи фізичну силу та одягнувши на потерпілого кайданки, примусово доставили його до службового кабінету. Там правоохоронці продовжили вимагати зізнатися у вчиненні злочину, а саме: наносили численні побої, погрожували зґвалтуванням, здійснювали моральний тиск, знущалися та вчинили інші насильницькі дії.
Наразі поліцейські відсторонені від займаних посад. До підозрюваних судом застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За даними прокуратури, обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому та його помічнику у катуванні та погрозах незаконно затриманому чоловіку на Луганщині.