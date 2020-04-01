На Луганщині судитимуть поліцейських, які катували незаконно затриманого чоловіка

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть двох поліцейських, яких підозрюють у катуванні незаконно затриманого чоловіка з метою отримання визнання вини у вчиненні крадіжки, якої він не вчиняв. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.