В Луганской области будут судить полицейских, которые пытали незаконно задержанного мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области будут судить двух полицейских, подозреваемых в пытках незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
“Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух работников Сватовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, которые обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины) и превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, полицейские умышленно пытали гражданина с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал. Указанные лица, применяя физическую силу и надев на пострадавшего наручники, принудительно доставили его в служебный кабинет. Там правоохранители продолжили требовать признаться в совершении преступления, а именно: наносили многочисленные побои, угрожали изнасилованием, осуществляли моральное давление, издевались и совершили другие насильственные действия.
Сейчас полицейские отстранены от занимаемых должностей. В отношении подозреваемых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данным прокуратуры, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и его помощнику в истязании и угрозах незаконно задержанному мужчине в Луганской области.