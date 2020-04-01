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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68792 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Луганской области будут судить полицейских, которые пытали незаконно задержанного мужчину

В Луганской области будут судить полицейских, которые пытали незаконно задержанного мужчину

Киев  •  УНН

 • 15368 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области будут судить двух полицейских, подозреваемых в пытках незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

“Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух работников Сватовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области, которые обвиняются в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины) и превышении служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, полицейские умышленно пытали гражданина с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал. Указанные лица, применяя физическую силу и надев на пострадавшего наручники, принудительно доставили его в служебный кабинет. Там правоохранители продолжили требовать признаться в совершении преступления, а именно: наносили многочисленные побои, угрожали изнасилованием, осуществляли моральное давление, издевались и совершили другие насильственные действия.

Сейчас полицейские отстранены от занимаемых должностей. В отношении подозреваемых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным прокуратуры, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и его помощнику в истязании и угрозах незаконно задержанному мужчине в Луганской области.

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