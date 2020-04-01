В Луганской области будут судить полицейских, которые пытали незаконно задержанного мужчину

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Луганской области будут судить двух полицейских, подозреваемых в пытках незаконно задержанного мужчины с целью получения признания вины в совершении кражи, которую он не совершал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.