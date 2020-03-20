ДБР підозрює поліцейських у катуванні незаконно затриманого чоловіка

КИЇВ. 20 березня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому та його помічнику у катуванні та погрозах незаконно затриманому чоловіку на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.