ДБР підозрює поліцейських у катуванні незаконно затриманого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру оперуповноваженому та його помічнику у катуванні та погрозах незаконно затриманому чоловіку на Луганщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, повідомили про підозру оперуповноваженому та помічнику оперуповноваженого Сватівського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області. Правоохоронці підозрюються у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та перевищенні влади працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідством встановлено, що 18 вересня 2018 року поліцейські незаконно затримали місцевого мешканця, застосували до нього кайданки та проти волі доставили до Сватівського відділу поліції на службовому автомобілі. У приміщенні відділу поліції правоохоронці примушували чоловіка зізнатись, що це він вкрав майно, яке напередодні вкрали невідомі.
“Для здобуття потрібних показів, оперативники принижували затриманого, здійснювали на нього психологічний тиск та погрожували зґвалтуванням. Аби чоловік погодився взяти провину на себе, поліцейські повалили його на підлогу та помістили до рук металевий ніж, яким начебто раніше була вбита вагітна жінка. Отримавши таким чином відбитки затриманого, правоохоронці погрожували притягнути його до кримінальної відповідальності за умисне вбивство”, — повідомили у пресслужбі.
Також зазначається, що в подальшому підозрювані надягали на голову потерпілого металевий шолом та завдавали по ньому численні удари, у результаті чого потерпілий отримав закриту черепно — мозкову травму та струс головного мозку.
“Слідчі ДБР направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Луганської області”, — йдеться у повідомленні.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, з початку цього року в Україні повідомили про підозру у катуванні 6 правоохоронцям.