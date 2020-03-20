ГБР подозревает полицейских в пытках незаконно задержанного мужчины

КИЕВ. 20 марта. УНН. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и его помощнику в истязании и угрозах незаконно задержанному мужчине в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.