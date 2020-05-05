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Поліцейські постануть перед судом за підозрою в катуванні чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, яких підозрюють в катуванні чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

Поліцейські постануть перед судом за підозрою в катуванні чоловіка

“Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за фактом катування особи (ч. 2 ст. 127 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, у грудні 2019 року для отримання від громадянина зізнання у вчиненні злочину правоохоронці протягом кількох годин наносили йому численні удари руками, ногами та гумовою палицею по різних частинах тіла.

Також поліцейські душили потерпілого за допомогою целофанового пакету і погрожували застосуванням електрошокера. Задля подолання можливого супротиву з боку чоловіка оперуповноважені зв’язали його руки та ноги скотчем.

Нагадаємо, на Луганщині судитимуть поліцейських, які катували незаконно затриманого чоловіка.

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