Поліцейські постануть перед судом за підозрою в катуванні чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, яких підозрюють в катуванні чоловіка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.
“Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників карного розшуку одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за фактом катування особи (ч. 2 ст. 127 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, у грудні 2019 року для отримання від громадянина зізнання у вчиненні злочину правоохоронці протягом кількох годин наносили йому численні удари руками, ногами та гумовою палицею по різних частинах тіла.
Також поліцейські душили потерпілого за допомогою целофанового пакету і погрожували застосуванням електрошокера. Задля подолання можливого супротиву з боку чоловіка оперуповноважені зв’язали його руки та ноги скотчем.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть поліцейських, які катували незаконно затриманого чоловіка.