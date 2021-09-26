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Политолог прогнозирует сценарий, по которому Терехов может сорвать выборы в Харькове под предлогом COVID-19

Политолог прогнозирует сценарий, по которому Терехов может сорвать выборы в Харькове под предлогом COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20079 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов может воспользоваться ухудшением ковид-ситуации в городе с целью сорвать выборы. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Янина Соколовская, передает УНН.

Сегодня Харьков является рекордсменом по распространению COVID-19, напомнила Соколовская.

"Система здравоохранения Харькова оказалась совершенно не готова ни к сезонному росту заболеваемости, ни, тем более, к новой волне ковида. И, среди госпитализированных, только чуть больше 3% вакцинировались", - пишет эксперт.

Программу вакцинации провалило руководство Харькова во главе с Тереховым, продолжила Соколовская. Деньги и усилия Терехов потратил на подготовку к выборам мера, а не к новой волне пандемии, добавила она.

"Десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов – на главный имиджевый проект Терехова - зоопарк, который так толком и не открылся. Это, конечно, проще, чем готовить город к пандемии, и, главное, это ж для себя, а не для кого-то.

А харьковчане – ну как-то же они пережили год назад ковидный коллапс городской медицины", - отметила Соколовская.

Вполне вероятно, что из-за ухудшения ковид-ситуации выборы мэра Харькова могут сорваться, прогнозирует эксперт.

"Это - вполне реальная перспектива. И очень даже на руку Игорю Терехову. При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы, перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра.

Ну и что, что в статусе исполняющего обязанности, все равно это лучше, чем просто проиграть", - резюмировала Соколовская.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса. Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где вероятно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

К слову

Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь о сеть “ОН Клиник”.

На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центров и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.

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