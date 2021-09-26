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Політолог прогнозує сценарій, за яким Терехов може зірвати вибори в Харкові під приводом COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В.о. мера Харкова Ігор Терехов може скористатися погіршенням ковід-ситуації в місті з метою зірвати вибори. Про це у своєму Facebook написала політичний експерт Яніна Соколовська, передає УНН.

Сьогодні Харків є рекордсменом з поширення COVID-19, нагадала Соколовська.

"Система охорони здоров'я Харкова виявилася абсолютно не готовою ні до сезонного зростання захворюваності, ні, тим більше, до нової хвилі ковіду. І, серед госпіталізованих, тільки трохи більше 3% вакцинувалися", - пише експерт.

Програму вакцинації провалило керівництво Харкова на чолі з Тереховим, продовжила Соколовська. Гроші і зусилля Терехов витратив на підготовку до виборів мера, а не до нової хвилі пандемії, додала вона.

"Десятки мільйонів на розміщення реклами та піар-матеріалів у пресі і сотні мільйонів - на головний іміджевий проект Терехова - зоопарк, який так толком і не відкрився. Це, звичайно, простіше, ніж готувати місто до пандемії, і, головне, це ж для себе, а не для когось.

А харків'яни - ну якось же вони пережили рік тому ковідний колапс міської медицини", - зазначила Соколовська.

Цілком ймовірно, що через погіршення ковід-ситуації вибори мера Харкова можуть зірватися, прогнозує експерт.

"Це - цілком реальна перспектива. І дуже навіть на руку Ігорю Терехову. При мізерних шансах бути обраним на посаду міського голови, перенесення виборів дає йому можливість ще пів року посидіти в кріслі мера.

Ну і що, що в статусі виконувача обов'язків, все одно це краще, ніж просто програти", - резюмувала Соколовська.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні. Невдовзі після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений уже після смерті Геннадія Кернеса. Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні. Політологи прогнозують переможця виборів у другому турі, де ймовірно зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

До слова

Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медзакладів Харкова вигідно мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх і нинішніх. Йдеться про мережу "ОН Клінік".

На сьогоднішній момент вона включає в себе 12 установ, 4 медичних центри і 8 лабораторій. Більшість з них з'явилися в місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.

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