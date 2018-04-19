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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Политики из Германии и Австрии приехали в Крым

Киев • УНН

 • 23326 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В четверг в оккупированном Крыму на так называемом Ялтинском международном экономическом форуме с речью выступили депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер и вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Политики из Германии и Австрии приехали в Крым

"Форум стал местом встречи для разных стран. Мы можем обмениваться мнениями, позициями ... Сейчас очень сложное время - много конфликтов, и именно сейчас очень важно обмениваться мнениями и позициями ... Я сам в Бундестаге отвечаю за экономическое сотрудничество и политику развития, и буду рад пообщаться с политиками, предпринимателями, гостями форума ", - цитирует слова немецкого парламентария издание.

По словам Фронмайера, он приезжает в Крым с 2016 года.

Другой политик, вице-мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер, пошел дальше и заявил об отказе от санкций против РФ.

"Если многие страны, регионы последуют нашему примеру и шаг за шагом будут менять жесткую список санкций линию, я думаю, мы можем друг для друга много хорошего сделать, взаимодействовать ... Я выступаю за сотрудничество", - сказал он.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля 2018 года. По данным организаторов, в нем примут участие около трех тыс. человек из 60 стран.

Как сообщал УНН, россияне также приглашали на форум и депутата Бундестага Александра Ноя, представляющий левые силы в парламенте, однако он и его фракция заявили, что не намерены посещать Крым.

Украинские Национальные Новости

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