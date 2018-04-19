Політики з Німеччини та Австрії приїхали до Криму

"Форум став місцем зустрічі для різних держав. Ми можемо обмінюватися думками, позиціями ... Зараз дуже складний час - багато конфліктів, і саме зараз дуже важливо обмінюватися думками і позиціями... Я сам в Бундестазі відповідаю за економічне співробітництво і політику розвитку , і буду радий поспілкуватися з політиками, підприємцями, гостями форуму ", - цитує слова німецького парламентаря видання.



За словами Фронмайера, він приїжджає до Криму з 2016 року.



Інший політик, віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Віммер, пішов далі і заявив про відмови від санкцій проти РФ.



"Якщо багато країн, регіони наслідуватимуть наш приклад і крок за кроком будуть міняти жорстку списку санкцій лінію, я думаю, ми можемо одне для одного багато хорошого зробити, взаємодіяти... Я виступаю за співпрацю ", - сказав він.



Четвертий Ялтинський міжнародний економічний форум проходить в Криму з 19 по 21 квітня 2018 року. За даними організаторів, в ньому візьмуть участь близько трьох тис. Осіб з 60 країн.



Як повідомляв УНН, росіяни також запрошували на форум і депутата Бундестагу Александра Ноя, який представляє ліві сили в парламенті, проте він і його фракція заявили, що не мають наміру відвідувати Крим.



