Політики з Німеччини та Австрії приїхали до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В четвер в окупованому Криму на так званому Ялтинському міжнародному економічному форумі з промовою виступили депутат німецького Бундестагу Маркус Фронмайер та віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Віммер, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Форум став місцем зустрічі для різних держав. Ми можемо обмінюватися думками, позиціями ... Зараз дуже складний час - багато конфліктів, і саме зараз дуже важливо обмінюватися думками і позиціями... Я сам в Бундестазі відповідаю за економічне співробітництво і політику розвитку , і буду радий поспілкуватися з політиками, підприємцями, гостями форуму ", - цитує слова німецького парламентаря видання.
За словами Фронмайера, він приїжджає до Криму з 2016 року.
Інший політик, віце-мер австрійського міста Лінц Детлеф Віммер, пішов далі і заявив про відмови від санкцій проти РФ.
"Якщо багато країн, регіони наслідуватимуть наш приклад і крок за кроком будуть міняти жорстку списку санкцій лінію, я думаю, ми можемо одне для одного багато хорошого зробити, взаємодіяти... Я виступаю за співпрацю ", - сказав він.
Четвертий Ялтинський міжнародний економічний форум проходить в Криму з 19 по 21 квітня 2018 року. За даними організаторів, в ньому візьмуть участь близько трьох тис. Осіб з 60 країн.
Як повідомляв УНН, росіяни також запрошували на форум і депутата Бундестагу Александра Ноя, який представляє ліві сили в парламенті, проте він і його фракція заявили, що не мають наміру відвідувати Крим.