Мигрантами в мире стали 258 миллионов людей

"На сегодняшний день 258 млн человек в мире являются мигрантами, то есть живут и работают не в своей стране. С этой огромной цифрой - судьбы конкретных людей: квалифицированного компьютерщика, бывшего фермера, матери, пытается заработать на обучение детей мытьем полов. Всех их объединяет стремление к лучшей жизни. Они хотят, чтобы будущее их детей было более безопасным и благополучным, и готовы добиваться этого", - говорится в сообщении Генерального секретаря ООН по вопросам миграции Луизы Арбур.

Генеральный секретарь ООН подчеркнула: "Среди мигрантов - 50 млн детей. Некоторые из юных мигрантов утонули в море, пытаясь добраться до европейских берегов, многие сталкиваются с эксплуатацией и дискриминации, большинство не имеют возможности учиться".

По словам Луизы Арбур, одним из руководящих принципов Глобального договора о безопасной, упорядоченную и законную миграцию является выполнение международно-правовых обязательств в отношении детей и соблюдения принципа, что обязывает действовать в наилучших интересах ребенка.

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10-11 декабря в Марракеше пройдет Межправительственная конференция, на которой должен быть принят согласованный в июле Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Накануне конференции в Марокко Детский фонд (ЮНИСЕФ) опубликовал доклад, подготовленный на основе опроса почти 4 тысяч детей и молодых людей из числа беженцев и мигрантов.

Более половины опрошенных мигрантов в возрасте от 14 до 24 лет заявили, что были вынуждены покинуть свои страны. 44 процента поехали на чужбину в одиночку без родственников. 58 процентов респондентов сообщили, что в связи с перемещением потеряли один год или несколько лет обучения в школе.

ЮНИСЕФ призывает правительства стран происхождения, транзита и назначения в ходе разработки и реализации политики в сфере миграции уделять первоочередное внимание вопросам наилучшему обеспечению интересов детей, не допускать разъединения семей, прекратить практику содержания под стражей детей и членов их семей в приемниках для иммигрантов, а также не допускать принудительного возвращения.

Как сообщал УНН, ранее Украина и Литва подписали ряд важных двусторонних документов, в частности межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.