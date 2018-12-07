Україна і Литва підписали угоду щодо трудової міграції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна і Литва підписали низку важливих двосторонніх документів, зокрема, міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час участі у брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте в Києві, передає кореспондент УНН.
"За результатами сьогоднішніх переговорів була підписана низка важливих двосторонніх документів, серед яких – дорожня карта стратегічного партнерства між Литвою і Україною на 2019-2020 роки", - заявив Порошенко.
За словами Президента, сьогодні було підписано міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.
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"Цей документ про те, що наші громадяни будуть забезпечені належним захистом їх прав, для тих хто працює в Литві, і відповідно захист литовських громадян, які планують працювати в Україні", - сказав він.
Як повідомляв УНН, національний банк України спрогнозував зниження тиску трудової міграції українців на зростання заробітних плат наступного року.