Украина и Литва подписали соглашение о трудовой миграции

"По результатам сегодняшних переговоров был подписан ряд важных двусторонних документов, среди которых - дорожная карта стратегического партнерства между Литвой и Украиной на 2019-2020 годы", - заявил Порошенко.



По словам Президента, сегодня было подписано межправительственное соглашение о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.



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"Этот документ о том, что наши граждане будут обеспечены надлежащей защитой их прав, для тех кто работает в Литве, и соответственно защиту литовских граждан, которые планируют работать в Украине", - сказал он.



Как сообщал УНН, национальный банк Украины прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинский роста заработных плат в следующем году.





