Експерт з міграції: Талант стає глобальним ресурсом

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За офіційними даними, понад 3 мільйони українців працевлаштовані за кордоном. При цьому, за неофіційною статистикою, близько 8 мільйонів українців виїхали за кордон. Але, логіка оцінки процесів міграції лише як негативного явища не призведе до справедливих висновків про глобальну мобільність людей. Пошук кращого життя, робота і навчання за кордоном - не єдині причини, чому люди змінюють країну проживання. Самі мігранти стають джерелом позитивних змін і агентами глобальних економічних і культурних трансформацій. В інтерв'ю УНН експерт Мальте Зеек, який очолює міжнародну організацію Internations (Німеччина, Мюнхен), яка проводить дослідження в цій області, розповів, як міграція впливає на ринок праці, що знає і вміє типовий мігрант і яка справжня мотивація таких пересувань.

За вашими дослідженнями 2017 року, міграція є поширеним явищем для багатьох країн (якщо не для кожної). Чи змінилися основні тенденції у 2018 році?

- В опитуванні Expat Insider 2018 Бахрейн, Тайвань та Еквадор входять у трійку лідерів у рейтингу найкращих країн перебування (для емігрантів - ред.). Другий рік поспіль Бахрейн претендує на першість як краще місцеперебування серед усіх країн світу. В основному це пов'язано з задоволеністю експатів, як легкістю поселення, так і роботи у Бахрейні (1 з 68 країн за обома показниками). Більш того, країна входить до першої десятки для сімейного життя (7-е місце). Наприклад, жоден батько-емігрант в Бахрейні не розчарований умовами для сімейного життя в цілому, і дев'ять з десяти (95%) розцінюють ставлення місцевого населення до сімей з дітьми в цілому як дружні.

Тайвань повертається до трійки лідерів (у 2018 році - ред.), після перебування на 4-му місці у 2017 році. Майже всі респонденти на Тайвані задоволені своєю особистою безпекою (99%), доступністю медичного обслуговування (96%), транспортною інфраструктурою (97%). У порівнянні з минулим роком Тайвань отримав десять рангів (у загальному рейтингу країн - ред.) у плані можливості роботи за кордоном (з 12-го по 2-е місце). Емігранти особливо задоволені своєю безпекою (1 з 68 пунктів) - понад три чверті (76%) оцінюють цей фактор позитивно, у порівнянні з 59 відсотками по всьому світу. Майже три з чотирьох експатів (73%) також відзначають баланс між роботою і життям у Тайвані (проти 61% у всьому світі).

У порівнянні з опитуванням Expat Insider 2017 (рейтинг 25 з 65 країн) у десятку країн для міграції також повернувся Еквадор. Отримавши 22 бали, країна є одним з лідерів у 2017 році. Еквадор показує особливо вражаючі результати щодо особистих фінансів (4-е місце) і легкість поселення (8-е місце). Фактично, 83% експатів у Еквадорі задоволені своїм фінансовим становищем (проти 67% в глобальному масштабі), 76% вважають, що легко оселитися у країні (проти 59% у глобальному масштабі), а 77% не вважають, що там важко завести нових друзів (проти 57% у всьому світі).

Крім Еквадору, Панама (піднялася з 36-го на 13-е місце у рейтингу) і Австралія (поліпшила свої позиції з 34-го на 12-е місце) також є лідерами дослідження. Це в основному пов'язано з поліпшенням можливостей для особистих фінансів і роботи. Крім того, Ізраїль піднявся з 44-го місця (у рейтингу - ред.) у 2017 році на 22-ге місце в 2018 році, досягнувши нового рівня.

З іншого боку, Швеція (знизилася з 22-го на 46-е місце), Румунія (знизилася з 19-го на 37-е), Швейцарія (знизилася з 27-го на 44-е місце) і Гонконг (знизився з 39-го на 56-е місце) втратили популярність серед емігрантів. Наприклад, експати у Швеції набагато менш задоволені перспективами своєї кар'єри, ніж торік, у той час як емігранти у Гонконзі, у яких є діти, стикаються з дуже високими витратами на догляд за дітьми і освіту.

Чи стимулює міграція позитивні процеси? Якщо так, то які?

- В опитуванні ми не ставимо це питання, але ми знаємо, що більше трьох з десяти мігрантів (31%) назвали причину, пов'язану з роботою, своєю найважливішою мотивацією при виїзді за кордон: 12% знайшли роботу за кордоном самостійно, 10% були відправлені за кордон їх роботодавцем, 7% були працевлаштовані місцевою компанією і 2% планували почати власний бізнес за кордоном. Ця глобальна мобільність може позитивно вплинути на міжнародний ринок праці і створити можливості для роботодавців і працівників у всьому світі - талант стає глобальним ресурсом. Респонденти Expat Insider 2018, зокрема, високоосвічені - 82% мають ступінь бакалавра, і майже половина учасників опитування мають аспірантуру або навіть кандидатську дисертацію (48%). Більш того, конкретні прогалини у навичках можуть бути заповнені для підтримки економічного зростання. Наприклад, у багатьох країнах широко залучаються співробітники IT-сфери.

Серед опитувань, охоплених дослідником Expat Insider 2018, одна з восьми осіб, які працюють за кордоном (всього 12%), - це фахівець у сфері IT. І останнє, але не менш важливе: емігранти, які вирішують повернутися у свої рідні країни, повертаються з новим професійним досвідом, новими вміннями (наприклад, знанням іноземної мови) і новою мережею міжнародних ділових контактів.

З яких причин люди шукають іншого життя за кордоном? Які причини встановлені за останній досліджуваний період?

- Грунтуючись на опитуванні Expat Insider 2018, ми визначили сім найбільш поширених типів мігрантів. Типологія заснована на основній мотивації респондентів на виїзд за кордон.

Категорія "у пошуку роботи" (21%): знайшли роботу самостійно, були найняті місцевою компанією або хотіли почати власний бізнес за кордоном.

Категорія "оптимізатори" (16%): перейшли на кращу якість життя, з фінансових причин або з політичних, релігійних міркувань або міркувань безпеки.

Категорія "романтика" (12%): переїхали за кордон заради любові.

Категорія "дослідники" (12%): шукали пригод, хотіли жити у певному місті/країні або просто насолоджуватися життям за кордоном.

Категорія "іноземні представники" (10%): були відправлені за кордон своїм роботодавцем.

Категорія "мандрівні подружжя" (8%): переїхали через роботу або освіту своїх партнерів.

Категорія "студенти" (7%): відвідують школу або університет за кордоном або хочуть поліпшити свої навички іноземної мови.

З якою небезпекою стикаються люди, які вирішуються покинути свою країну? Які найбільш поширені проблеми?

- В опитуванні Expat Insider 2018 ми запитали експатів, як вони оцінювали різні фактори до переїзду за кордон. Основними потенційними труднощами, з якими стикаються експати перед виїздом за кордон, є: вартість життя (24% вважають це потенційно негативним), клімат і погода (21%), мовний бар'єр (21%), оподаткування за кордоном (16%) і стандарти охорони здоров'я (15%). Лише 10% були занепокоєні своєю особистою безпекою у своїй новій країні проживання.

Більш того, ми запитували емігрантів, які, як правило, були незадоволені своїм життям, якими факторами це було викликано. Більше половини (52%) кажуть, що у них недостатньо можливостей для спілкування, а близько половини (46%) заявляють, що у них немає особистої мережі підтримки за кордоном. 25% борються з мовним бар'єром, 20% - з культурним шоком, ще 20% - з практичними аспектами життя у чужій країні.