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Эксперт по миграции: Талант становится глобальным ресурсом

Киев  •  УНН

 • 14222 просмотра

Эксперты оценили, с какими проблемами сталкиваются мигранты в разных странах и какие страны являются наиболее удобными для переезда

КИЕВ. 31 октября. УНН. По официальным данным, более 3 миллионов украинцев трудоустроены за рубежом. При этом, по неофициальной статистике, около 8 миллионов украинцев выехали за границу. Но, логика оценки процессов миграции только в качестве негативного явления не приведет к справедливым выводам о глобальной мобильности людей. Поиск лучшей жизни, работа и учеба за границей — не единственные причины, почему люди меняют страну проживания. Сами мигранты становятся источником позитивных изменений и агентами глобальных экономических и культурных трансформаций. В интервью УНН эксперт Мальте Зеек, руководящий международной организацией Internations (Германия, Мюнхен), которая проводит исследования в этой области, рассказал, как миграция влияет на рынок труда, что знает и умеет типичный мигрант и какая истинная мотивация таких передвижений.

Согласно вашим исследованиям за 2017 год, миграция является распространенным явлением для многих стран (если не для каждой). Изменились ли основные тенденции в 2018 году?

- В опросе Expat Insider 2018 Бахрейн, Тайвань и Эквадор входят в тройку лидеров в рейтинге наилучших стран пребывания (для эмигрантов — ред.). Второй год подряд Бахрейн претендует на первенство как лучшее местопребывание среди всех стан мира. В основном это связано с удовлетворенностью экспатов, как легкостью поселения, так и работы в Бахрейне (1 из 68 стран по обоим показателям). Более того, страна входит в первую десятку для семейной жизни (7-е место). Например, ни один родитель-эмигрант в Бахрейне не разочарован условиями для семейной жизни в целом, и девять из десяти (95%) расценивают отношение местного населения к семьям с детьми в целом как дружественное.

Тайвань возвращается в тройку лидеров (в 2018 году — ред.), после размещения на 4-м месте в 2017 году. Почти все респонденты на Тайване довольны своей личной безопасностью (99%), доступностью медицинского обслуживания (96%), транспортной инфраструктурой (97%). По сравнению с прошлым годом Тайвань получил десять рангов (в общем рейтинге стран — ред.) в плане возможности работы за рубежом (с 12-го по 2-е место). Эмигранты особенно довольны своей безопасностью (1 из 68 пунктов) - более трех четвертей (76%) оценивают этот фактор положительно, по сравнению с 59 процентами по всему миру. Почти три из четырех экспатов (73%) также отмечают баланс между работой и жизнью в Тайване (против 61% во всем мире).

По сравнению с опросом Expat Insider 2017 (рейтинг 25 из 65 стран) в десятку стран для миграции также вернулся Эквадор. Получив 22 балла, страна является одним из лидеров в 2017 году. Эквадор показывает особенно впечатляющие результаты в отношении личных финансов (4-е) и легкость поселения (8-е место). Фактически, 83% экспатов в Эквадоре довольны своим финансовым положением (против 67% в глобальном масштабе), 76% считают, что легко поселиться в стране (против 59% в глобальном масштабе), а 77% не считают, что там трудно завести новых друзей (против 57% во всем мире).

Помимо Эквадора, Панама (поднялась с 36-го на 13-е место в рейтинге) и Австралия (улучшила свои позиции с 34-го на 12-е место) также являются лидерами исследования. Это в основном связано с улучшением возможностей для личных финансов и работы. Кроме того, Израиль поднялся с 44-го места (в рейтинге - ред.) в 2017 году до 22-го места в 2018 году, достигнув нового уровня.

С другой стороны, Швеция (опустилась с 22-го на 46-е место), Румыния (опустилась с 19-го на 37-е), Швейцария (опустилась с 27-го на 44-е место) и Гонконг (опустился с 39-го на 56-е место) потеряли популярность среди эмигрантов. Например, экспаты в Швеции гораздо менее удовлетворены перспективами своей карьеры, чем в прошлом году, в то время как эмигранты в Гонконге, у которых есть дети, сталкиваются с очень высокими расходами на уход за детьми и образование.

Стимулирует ли миграция положительные процессы? Если да, то какие?

- В опросе мы не задаем этот вопрос, но мы знаем, что более трех из десяти мигрантов (31%) назвали причину, связанную с работой, своей важнейшей мотивацией при выезде за границу: 12% нашли работу за границей самостоятельно, 10% были отправлены за границу их работодателем, 7% были трудоустроены местной компанией и 2% планировали начать собственный бизнес за рубежом. Эта глобальная мобильность может оказать положительное влияние на международный рынок труда и создать возможности для работодателей и сотрудников во всем мире - талант становится глобальным ресурсом. Респонденты Expat Insider 2018, в частности, высокообразованные – 82% имеют степень бакалавра, и почти половина участников опроса имеют аспирантуру или даже кандидатскую диссертацию (48%). Более того, конкретные пробелы в навыках могут быть заполнены для поддержания экономического роста. Например, во многих странах широко привлекаются сотрудники IT-сферы.

Среди опросов, охваченных исследователем Expat Insider 2018, один из восьми человек, работающих за рубежом (всего 12%), - это специалист в сфере IT. И последнее, но не менее важное: эмигранты, которые решают вернуться в свои родные страны, возвращаются с новым профессиональным опытом, новыми умениями (например, знанием иностранного языка) и новой сетью международных деловых контактов.

По каким причинам люди ищут другой жизни за границей? Какие причины установлены за последний исследуемый период?

- Основываясь на опросе Expat Insider 2018, мы определили семь наиболее распространенных типов мигрантов. Типология основана на основной мотивации респондентов на выезд за границу.

Категория "в поиске работы" (21%): нашли работу самостоятельно, были наняты местной компанией или хотели начать собственный бизнес за рубежом.

Категория "оптимизаторы" (16%): перешли на лучшее качество жизни, финансовые причины или по политическим, религиозным соображениям или соображениям безопасности.

Категория "романтика" (12%): переехали за границу ради любви.

Категория "исследователи" (12%): искали приключения, хотели жить в определенном городе/стране или просто наслаждаться жизнью за границей.

Категория "иностранные представители" (10%): были отправлены за границу своим работодателем.

Категория "путешествующие супруги" (8%): переехали из-за работы или образования своих партнеров.

Категория "студенты" (7%): посещают школу или университет за рубежом или хотят улучшить свои навыки иностранного языка.

С какой опасностью сталкиваются люди, которые решаются покинуть свою страну? Какие наиболее распространенные проблемы?

- В опросе Expat Insider 2018 мы спросили экспатов, как они оценивали разные факторы до переезда за границу. Основными потенциальными трудностями, с которыми сталкиваются экспаты перед выездом за рубеж, являются: стоимость жизни (24% считают это потенциально негативным), климат и погода (21%), языковой барьер (21%), налогообложение за рубежом (16%) и стандарты здравоохранения (15%). Только 10% были обеспокоены их личной безопасностью в своей новой стране проживания.

Более того, мы спрашивали эмигрантов, которые, как правило, были недовольны своей жизнью, какими факторами это было вызвано. Более половины (52%) говорят, что у них недостаточно возможностей для общения, а около половины (46%) заявляют, что у них нет личной сети поддержки за рубежом. 25% борются с языковым барьером, 20% - с культурным шоком, еще 20% - с практическими аспектами жизни в чужой стране.

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