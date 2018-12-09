Мігрантами у світі стали 258 мільйонів людей

"На сьогоднішній день 258 мільйонів осіб у світі є мігрантами, тобто живуть і працюють не в своїй країні. З цією величезною цифрою - долі конкретних людей: кваліфікованого комп'ютерника, колишнього фермера, матері, яка намагається заробити на навчання дітей миттям підлог. Всіх їх об'єднує прагнення до кращого життя. Вони хочуть, щоб майбутнє їхніх дітей було більш безпечним і благополучним, і готові домагатися цього", - йдеться у повідомленні Генерального секретаря ООН з питань міграції Луїзи Арбур.

Генеральний секретар ООН підкреслила: "Серед мігрантів - 50 мільйонів дітей. Деякі з юних мігрантів потонули в морі, намагаючись дістатися до європейських берегів, багато хто стикається з експлуатацією та дискримінації, більшість не мають змоги навчатися".

За словами Луїзи Арбур, одним з керівних принципів Глобального договору про безпечну, впорядковану і законну міграцію є виконання міжнародно-правових зобов'язань щодо дітей та дотримання принципу, що зобов'язує діяти в найкращих інтересах дитини.

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10-11 грудня в Марракеші пройде Міжурядова конференція, на якій повинен бути прийнятий узгоджений в липні Глобальний договору про безпечне, впорядкованої і легальної міграції. Напередодні конференції в Марокко Дитячий фонд (ЮНІСЕФ) опублікував доповідь, підготовлену на основі опитування майже 4 тисяч дітей і молодих людей з числа біженців та мігрантів.

Більше половини опитаних мігрантів у віці від 14 до 24 років заявили, що були змушені покинути свої країни. 44 відсотки поїхали на чужину в поодинці без родичів. 58 відсотків респондентів повідомили, що у зв'язку з переміщенням втратили один рік або кілька років навчання в школі.

ЮНІСЕФ закликає уряди країн походження, транзиту і призначення в ході розробки і реалізації політики в сфері міграції приділяти першочергову увагу питанням найкращому забезпеченню інтересів дітей, не допускати роз'єднання сімей, припинити практику утримання під вартою дітей та членів їх сімей в приймачах для іммігрантів, а також не допускати примусового повернення.

Як повідомляв УНН, раніше Україна і Литва підписали низку важливих двосторонніх документів, зокрема, міжурядову угоду про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.