Дело против Дурова началось с расследования подразделения OFMIN, которое занимается случаями злоупотребления против детей. Следователи обнаружили, что через Telegram открыто распространяются ссылки на группы, где обмениваются незаконным контентом, в частности материалами, связанными с детской порнографией. Об этом пишет politico, передает УНН.

Детали

Одной из причин задержания стало то, что Telegram отказался предоставить правоохранителям данные о пользователе, который в разговоре с подставным агентом признался в преступлениях против детей. После этого следователи обратили свое внимание на Дурова и его брата Николая, который отвечает за техническую инфраструктуру платформы.

Дело против братьев Дуровых открыли 8 февраля 2024 года по запросу Парижской прокуратуры. В марте прокуратура попросила подразделение по борьбе с киберпреступностью собрать всю информацию о возможных преступлениях, связанных с Telegram. Впоследствии, 25 марта, были выданы ордера на арест братьев Дуровых.

По словам представителей правоохранительных органов, Telegram систематически игнорировал запросы на информацию. Национальная жандармерия Франции сообщила о 2 460 неответов на свои запросы, что вызвало возмущение не только во Франции, но и среди партнеров Eurojust, в частности в Бельгии.

Напомним,

24 августа Дуров прилетел в Париж из Баку на частном самолете вместе с охранником и Юлией Вавиловой, криптоинструктором и влиятельным лицом в соцсетях. Его задержали сразу после приземления. Расследование пока охватывает не только дела, связанные с детской порнографией, но и более широкий круг возможных нарушений.

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