Politico: справа проти Дурова почалася з того, що Telegram відмовив поліції в проханні відкрити особистість гвалтівника

Справа проти Дурова почалася з розслідування підрозділу OFMIN, який займається випадками зловживання проти дітей. Слідчі виявили, що через Telegram відкрито поширюються посилання на групи, де обмінюються незаконним контентом, зокрема матеріалами, пов'язаними з дитячою порнографією. Про це пише politico, передає УНН.

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Однією з причин затримання стало те, що Telegram відмовився надати правоохоронцям дані про користувача, який у розмові з підставним агентом зізнався у злочинах проти дітей. Після цього слідчі звернули свою увагу на Дурова та його брата Миколу, який відповідає за технічну інфраструктуру платформи.

Справу проти братів Дурових відкрили 8 лютого 2024 року на запит Паризької прокуратури. У березні прокуратура попросила підрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю зібрати всю інформацію про можливі злочини, пов'язані з Telegram. Згодом, 25 березня, було видано ордери на арешт братів Дурових.

За словами представників правоохоронних органів, Telegram систематично ігнорував запити на інформацію. Національна жандармерія Франції повідомила про 2 460 невідповідей на свої запити, що спричинило обурення не лише у Франції, а й серед партнерів Eurojust, зокрема у Бельгії.

Нагадаємо

24 серпня Дуров прилетів до Парижа з Баку приватним літаком разом із охоронцем та Юлією Вавіловою, криптоінструкторкою і впливовою особою в соцмережах. Його затримали одразу після приземлення. Розслідування наразі охоплює не лише справи, пов'язані з дитячою порнографією, але й ширше коло можливих порушень.

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