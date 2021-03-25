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Политическая и информационная борьба производителей вакцин от COVID-19: Фаворов о гонке за страны сбыта

Политическая и информационная борьба производителей вакцин от COVID-19: Фаворов о гонке за страны сбыта

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов рассказал УНН о том, почему производители вакцин от COVID-19 сейчас борются за рынки сбыта, и как вакцина стала политическим инструментом.

Цитата:

"К сожалению, вакцины оказались в сложной ситуации, когда у нас есть принципиально новая инфекция и нужно вакцинировать большинство населения. Общий мировой рынок вакцин (по грубым подсчетам, я не подсчитывал точно) - это около 0,2 - 0,3 трл долл. Это не миллион, не миллиард, это триллион! конечно, распределение таких денег - это очень болезненный вопрос, который бьет по всем направлениям: рекламным, информационным, выявлению недостатков вакцин конкурентов и так далее. Ну и, конечно, присутствует очень большая политическая составляющая", - рассказал Михаил Фаворов.

Детали

Эпидемиолог отмечает, что во всем мире вакцина является не только элементом общественного здравоохранения, но и имеет политическую окраску. Например, российская вакцина "Спутник V" имеет определенные сложности с выходом на рынок ЕС и поставляется в основном в страны Латинской Америки.

"Показательна история шума с AstraZeneca, которая показала наличие 20 случаев тромбоза на около 7 млн ​​человек. Так вот, каждый этот случай был описан, об этом активно говорили. Потом, правда, выяснилось, что среди групп людей, которые не получали эту вакцину, были тоже случаи тромбозов. Это редкое осложнение, связанное с тем, что прививали пожилых, а у них тромбозы вообще частая причина смерти. Соответственно, хоть частота очень маленькая - она ​​все равно настораживает, вызывает сильный ажиотаж прессы, и это во многом отбросило AstraZeneca с точки зрения конкуренции", - рассказал Фаворов.

И несмотря на то, что регулирующие органы пришли к выводу, что случаи тромбоза не являются осложнением от вакцины, репутации AstraZeneca это нанесло сильный ущерб.

"Хотя теперь ЕС совершенно однозначно принял постановление и решение, ВОЗ поддержала, что тромбоз не является осложнением вакцины. Но в нашем сознании, как говорится, это осталось. И это уже коммерческий аспект вакцин", - подчеркнул Фаворов.

Дополнение

Отметим, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что отдельные страны используют вакцину от COVID-19 как идеологическое оружие. Он также считает, что информационно-репутационные удары по производителям вакцин наносят непоправимый вред программам вакцинации и разрушают доверие населения к государственным и глобальным институтам.

Вакцинация в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Министр здравоохранения Максим Степанов лично проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали и приняли для экстренного применения три вакцины - британо-шведский препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (производится в Индии под названием Covishield), препарат американской компании Pfizer-BioNTech и китайскую вакцину Sinovac.

Сейчас правительство и Министерство здравоохранения активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить заявленные вакцины от COVID-19 в ближайшее время.

Украинские Национальные Новости

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