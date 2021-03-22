Відповідальність за наслідки вакцинації та зміни до плану щеплень обговорили на нараді у Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, обговорили ситуацію в регіонах з "червоної" зони, а також відповідальність за наслідки після щеплення проти ковіду та зміни до плану вакцинації. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
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За інформацією ОП, під час наради Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що активних хворих в країні станом на сьогодні понад 263 тисячі.
"Із 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909", – зазначив голова уряду.
Він додав, що 20 березня було проведено засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, за підсумками якого до "червоної" зони були віднесені місто Київ та Одеська область. Крім того, сьогодні зранку за дорученням Президента України очільник уряду провів нараду з міністрами щодо розробки механізмів спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у "червоних" зонах.
"Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд", - інформують в ОП.
Повідомляється також, що за результатами наради Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".
Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в українській армії вже вакциновано понад 13 тисяч осіб.
Що було раніше
Верховна Рада України на позачерговому засіданні у п’ятницю ухвалила в цілому законопроект, який має звільнити від відповідальності виробників вакцин.