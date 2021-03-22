Відповідальність за наслідки вакцинації та зміни до плану щеплень обговорили на нараді у Зеленського

КИЇВ. 22 березня. УНН. На селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, обговорили ситуацію в регіонах з "червоної" зони, а також відповідальність за наслідки після щеплення проти ковіду та зміни до плану вакцинації. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.