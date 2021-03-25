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Політична та інформаційна боротьба виробників вакцин від COVID-19: Фаворов про гонку за країни збуту

Політична та інформаційна боротьба виробників вакцин від COVID-19: Фаворов про гонку за країни збуту

Київ • УНН

 • 12706 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Міжнародний експерт в сфері охорони здоров'я і епідеміології та президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов розповів УНН про те, чому виробники вакцин від COVID-19 зараз змагаються за ринки збуту, і як вакцина стала політичним інструментом.

Цитата:

"На жаль, вакцини виявилися в складній ситуації, коли у нас є принципово нова інфекція і потрібно вакцинувати більшість населення. Загальний світовий ринок вакцин (за грубими підрахунками, я не підраховував точно) - це близько 0,2 - 0,3 трлн дол. Це не мільйон, не мільярд, це трильйон! Звичайно, розподіл таких грошей - це дуже болюче питання, яке б'є по всіх напрямах: рекламним, інформаційним, виявленню недоліків вакцин конкурентів і так далі. Ну і, звичайно, присутня дуже велика політична складова", - розповів Михайло Фаворов.

Деталі

Епідеміолог зазначає, що в усьому світі вакцина є не тільки елементом суспільної охорони здоров'я, а й має політичне забарвлення. Наприклад, російська вакцина "Супутник V" має певні складності з виходом на ринок ЄС і поставляється, в основному, в країни Латинської Америки.

"Показова історія галасу з AstraZeneca, яка показала наявність 20 випадків тромбозу на близько 7 млн ​​людей. Так ось, кожен цей випадок був описаний, про це активно говорили. Потім, правда, з'ясувалося, що серед груп людей, які не отримували цю вакцину, були теж випадки тромбозів. Це рідкісне ускладнення, пов'язане з тим, що прищеплювали літніх, а у них тромбози взагалі часта причина смерті. Відповідно, хоч частота дуже маленька - вона все одно насторожує, викликає сильний ажіотаж преси, і це багато в чому відкинуло AstraZeneca з точки зору конкуренції", - розповів Фаворов.

І незважаючи на те, що регулюючі органи прийшли до висновку, що випадки тромбозу не є ускладненням від вакцини, репутації AstraZeneca це завдало сильної шкоди.

"Хоча тепер ЄС абсолютно однозначно прийняв постанову і рішення, ВООЗ підтримала, що тромбоз не є ускладненням вакцини. Але в нашій свідомості, як то кажуть, це залишилося. І це є вже комерційний аспект вакцин", - підкреслив Фаворов.

Доповнення

Відзначимо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що окремі країни використовують вакцину від COVID-19 як ідеологічну зброю. Він також вважає, що інформаційно-репутаційні удари по виробникам вакцин завдають непоправної шкоди програмам вакцинації і руйнують довіру населення до державних і глобальних інституцій. 

Вакцинація в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Міністр охорони здоров'я Максим Степанов особисто проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виготовлювача в індійському місті Пуне.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували і прийняли для екстреного застосування три вакцини - британо-шведський препарат, розроблений Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca (виробляється в Індії під назвою Covishield), препарат американської компанії Pfizer-BioNTech і китайську вакцину Sinovac. 

Зараз уряд і Міністерство охорони здоров'я активно працюють над тим, щоб якомога швидше отримати заявлені вакцини від COVID-19 найближчим часом.

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