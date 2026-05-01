Политических преград для вступления Украины в ЕС не существует - замглавы ОП Жовква

Фото: офис Президента Украины

У Украины больше нет политических преград на пути к членству в ЕС, в ближайшие месяцы должны открыться переговорные кластеры. Об этом во время встречи с делегацией украинско-австрийской межпарламентской группы во главе с ее председателем Хенрике Брандштеттер заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Жовква поблагодарил австрийскую сторону за резолюции в поддержку Украины, а также за решения в рамках ЕС в отношении Украины. Также заместитель руководителя Офиса Президента выразил австрийцам благодарность за абсолютную поддержку Украины и заверил, что официальный Киев в дальнейшем будет реализовывать соответствующие шаги, в том числе - относительно членства в ЕС.

Уже нет политических преград на пути продвижения Украины к членству в ЕС. Следующим шагом должно быть открытие переговорных кластеров в течение ближайших месяцев, а в 2027 году - политическое решение о вступлении Украины в ЕС при условии выполнения всех необходимых для членства шагов - говорится в заявлении Жовквы.

23 апреля Европейский Союз официально принял последний документ, лежащий в основе кредита ЕС Украине в 90 миллиардов евро. Также ЕС принял 20-й пакет санкций в ответ на эскалацию российской вооруженной агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский указал, что Украина ожидает первый транш финансирования по новому кредиту ЕС уже в ближайшее время - до конца мая - начала июня.

ЕС готовит для Украины предвступительные льготы, поскольку быстрое членство откладывается