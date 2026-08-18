Политические, финансовые и сугубо технические — Зеленский анонсировал новые договорённости с партнёрами до отопительного сезона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых договорённостях, которые необходимы в августе и сентябре с партнёрами до начала отопительного сезона, детали пока не разглашаются, передаёт УНН.

Детали

Президент заслушал доклад о состоянии нашей энергетики и первоочередных приоритетах в коммуникации с партнёрами. Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о состоянии энергетической системы Украины и ежедневной работе украинских энергетиков по ликвидации последствий российских ударов.

Ежедневно продолжаются процессы восстановления электроснабжения украинских семей после обстрелов. Особенно сложная ситуация в городах и сёлах прифронтовых и приграничных с Россией областей. Важно, что сформированы необходимые запасы оборудования. Определили также задачи для работы с партнёрами Украины на ближайшее время: какие политические, финансовые и сугубо технические договорённости необходимы сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона. Рассчитываем на поддержку конкретных государств. В настоящее время по соображениям безопасности детали не разглашаем - сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, Шмыгаль также доложил о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли, приоритетах соответствующей работы в Европе. Обсудили также ключевые социальные проекты, подготовленные к запуску в системе Министерства энергетики осенью.

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