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Политические, финансовые и сугубо технические — Зеленский анонсировал новые договорённости с партнёрами до отопительного сезона

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Президент Украины заявил о новых договорённостях с партнёрами, необходимых в августе и сентябре до начала отопительного сезона. Подробности пока не разглашаются по соображениям безопасности.

Политические, финансовые и сугубо технические — Зеленский анонсировал новые договорённости с партнёрами до отопительного сезона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новых договорённостях, которые необходимы в августе и сентябре с партнёрами до начала отопительного сезона, детали пока не разглашаются, передаёт УНН.

Детали

Президент заслушал доклад о состоянии нашей энергетики и первоочередных приоритетах в коммуникации с партнёрами. Первый вице-премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал о состоянии энергетической системы Украины и ежедневной работе украинских энергетиков по ликвидации последствий российских ударов. 

Ежедневно продолжаются процессы восстановления электроснабжения украинских семей после обстрелов. Особенно сложная ситуация в городах и сёлах прифронтовых и приграничных с Россией областей. Важно, что сформированы необходимые запасы оборудования. Определили также задачи для работы с партнёрами Украины на ближайшее время: какие политические, финансовые и сугубо технические договорённости необходимы сейчас, в августе, а также в сентябре, до начала отопительного сезона. Рассчитываем на поддержку конкретных государств. В настоящее время по соображениям безопасности детали не разглашаем  

- сообщил Зеленский.

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Кроме того, по его словам, Шмыгаль также доложил о стратегических перспективах развития украинской атомной отрасли, приоритетах соответствующей работы в Европе. Обсудили также ключевые социальные проекты, подготовленные к запуску в системе Министерства энергетики осенью. 

Регионы должны усилить резервное питание перед отопительным сезоном18.08.26, 14:30 • 2012 просмотров

Антонина Туманова

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