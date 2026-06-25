Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону - Шмыгаль

Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов и развитие распределенной генерации. Кроме того, уже этой осенью украинская сторона должна получить выведенные из эксплуатации газовые турбины для усиления энергетической системы. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам министра, соответствующих договоренностей удалось достичь во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в польском Гданьске.

На полях URC2026 в Гданьске вместе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шурдом Шурдсмой подписали Дорожную карту сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Прежде всего речь идет о координации действий для подготовки Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов, в частности по поиску и ускоренной закупке критически важного оборудования

Отдельным направлением сотрудничества станет передача Украине оборудования с электростанций Нидерландов, которые уже выведены из эксплуатации.

Нидерланды также готовятся уже осенью передать Украине демонтированные газовые турбины. Кроме того, совместно будем работать над оценкой и привлечением оборудования с выведенных из эксплуатации электростанций Нидерландов для формирования резервов и восстановления поврежденных энергетических объектов в Украине