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Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Нидерланды предоставят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов. Также осенью Украина получит выведенные из эксплуатации газовые турбины для усиления энергосистемы.

Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону - Шмыгаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Нидерланды выделят Украине 178 млн евро на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов и развитие распределенной генерации. Кроме того, уже этой осенью украинская сторона должна получить выведенные из эксплуатации газовые турбины для усиления энергетической системы. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам министра, соответствующих договоренностей удалось достичь во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в польском Гданьске.

На полях URC2026 в Гданьске вместе с министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Шурдом Шурдсмой подписали Дорожную карту сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере. Прежде всего речь идет о координации действий для подготовки Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов, в частности по поиску и ускоренной закупке критически важного оборудования

- сообщил Шмыгаль.

Газовые турбины и оборудование для восстановления энергетики

Отдельным направлением сотрудничества станет передача Украине оборудования с электростанций Нидерландов, которые уже выведены из эксплуатации.

Нидерланды также готовятся уже осенью передать Украине демонтированные газовые турбины. Кроме того, совместно будем работать над оценкой и привлечением оборудования с выведенных из эксплуатации электростанций Нидерландов для формирования резервов и восстановления поврежденных энергетических объектов в Украине

- отметил министр.

Ставка на распределенную генерацию

Шмыгаль подчеркнул, что еще одним ключевым направлением партнерства станет развитие распределенной генерации и привлечение современных нидерландских технологий.

Отдельный вектор сотрудничества - развитие распределенной генерации, привлечение нидерландских технологий и частного сектора к реализации соответствующих проектов. Мы уже передали партнерам перечень приоритетных потребностей и рассчитываем на поставку когенерационных установок и другого оборудования для усиления устойчивости украинской энергосистемы

- подчеркнул он.

Министр также поблагодарил правительство Нидерландов за последовательную поддержку украинского энергетического сектора.

На данный момент общий вклад Нидерландов в Фонд поддержки энергетики уже превышает 100 млн евро. Благодарны партнерам за готовность и впредь помогать Украине закрывать критические потребности, восстанавливать и защищать энергетическую инфраструктуру

- подчеркнул Шмыгаль.

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Андрей Тимощенков

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