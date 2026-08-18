Політичні, фінансові та суто технічні - Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами до опалювального сезону
Київ • УНН
Президент України заявив про нові домовленості з партнерами, необхідні у серпні та вересні до початку опалювального сезону. Деталі поки не розголошуються з безпекових причин.
Президент України Володимир Зеленський заявив про нові домовленості, які потрібні у серпні та вересні, з партнерами до початку опалювального сезону, деталі поки не розголошуються, передає УНН.
Деталі
Президент заслухав доповідь щодо стану нашої енергетики та першочергових пріоритетів в комунікації з партнерами. Перший віцепремʼєр-міністр Денис Шмигаль поінформував про стан енергетичної системи України та щоденну роботу українських енергетиків для ліквідації наслідків російських ударів.
Щодня тривають процеси відновлення постачання електрики для українських сімей після обстрілів. Особливо виклики у містах та селах прифронтових та прикордонних з росією областей. Важливо, що сформовані необхідні запаси обладнання. Визначили й завдання для роботи з партнерами України на найближчий час: які політичні, фінансові та суто технічні домовленості потрібні зараз, у серпні, а також у вересні, до початку опалювального сезону. Розраховуємо на підтримку конкретних держав. Наразі з безпекових причин деталі не розголошуємо
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Крім того, за його словами, Шмигаль доповів також по стратегічних перспективах розвитку української атомної галузі, пріоритетах для відповідної роботи в Європі. Обговорили також ключові соціальні проєкти, які підготовлені для запуску в системі Міністерства енергетики на осінь.
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