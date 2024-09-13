«Поле боя: Битва за Мощун» внесено в Госреестр памятников - Кравченко

В Госреестр недвижимых памятников внесен объект культурного наследия национального значения «Поле боя: Битва за Мощун», который находится в Киевской области. Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

«Поле боя: Битва за Мощун« - объект культурного наследия, внесенный в Госреестр», - написал Кравченко.

Как указал Кравченко, более двух лет назад битва за село Мощун Гостомельской громады сыграла одну из решающих ролей в обороне столицы. Здесь шли ожесточенные бои. Оккупанты беспощадно обстреливали позиции украинских защитников и все село. Более 80% домов Мощуна было уничтожено.

«Несмотря на превосходящие силы врага, украинские защитники отстояли позиции. Цена высокая - 98 погибших защитников и защитниц. Об Ангелах Победы, которым обязаны жизнью, должны всегда помнить», рассказал начальник КОВА.

Кравченко напомнил, что Мощун также - одна из локаций Киевщины, которая входит в маршрут «Киевщина. Места памяти». Это масштабный социальный проект, который запустили, чтобы никогда не забывать о страшных событиях начала российской агрессии. Всего 9 локаций в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке.

Там установлены информационные стелы, AR-зеркала, сенсорные терминалы, указатели, таблички с QR-кодами, которые ведут на сайт с дополненной реальностью «Места памяти».Проехать по всему маршруту можно самостоятельно или в сопровождении гидов. Информационные туры уже стартовали.

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