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"Поле бою: Битва за Мощун" внесено до Держреєстру пам'яток - Кравченко

"Поле бою: Битва за Мощун" внесено до Держреєстру пам'яток - Кравченко

Київ • УНН

 • 15934 перегляди

До Держреєстру нерухомих пам'яток внесено об'єкт "Поле бою: Битва за Мощун" у Київській області. Це місце запеклих боїв за оборону столиці, де загинуло 98 українських захисників.

 До Держреєстру нерухомих пам’яток внесений об’єкт культурної спадщини національного значення "Поле бою: Битва за Мощун", який знаходиться у Київській області.  Про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко у Facebook, передає УНН

"Поле бою: Битва за Мощун" – об'єкт культурної спадщини, внесений до Держреєстру", - написав Кравченко.

Як вказав Кравченко, понад два роки роки тому битва за село Мощун Гостомельської громади відіграла одну із вирішальних ролей в обороні столиці. Тут точилися запеклі бої. Окупанти нещадно обстрілювали позиції українських захисників та все село. Понад 80% будинків Мощуна було знищено.

"Попри сили ворога, що переважали, українські захисники відстояли позиції. Ціна висока – 98 загиблих захисників та захисниць. Про Янголів Перемоги, яким завдячуємо життям, маємо завжди пам'ятати", розповів начальник КОВА.

Кравченко нагадав, що Мощун також – одна з локацій Київщини, яка входить у маршрут "Київщина. Місця памʼяті". Це масштабний соціальний проєкт, який запустили, щоб ніколи не забувати про страшні події початку російської агресії. Загалом 9 локацій в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці.

Там встановлені  інформаційні стели, AR-дзеркала, сенсорні термінали, вказівники, таблички з QR-кодами, які ведуть на сайт з доповненою реальністю "Місця пам’яті".Проїхати всім маршрутом можна самостійно або ж у супроводі гідів. Інформаційні тури вже стартували.

В Ірпені презентували проєкт "Київщина. Місця пам'яті"23.08.24, 17:10 • 16317 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КультураКиївщина

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