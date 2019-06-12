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Покупатели жилья ориентируются на застройщика с репутацией - эксперт

Киев • УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинцы все чаще ориентируются на компанию-застройщика с репутацией и портфолио реализованных проектов. Об этом комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Александр Рубанов.

Покупатели жилья ориентируются на застройщика с репутацией - эксперт

"Люди больше, во всяком случае последнее время, ориентируются на застройщиков с репутацией, которые имеют большое портфолио за плечами - количество сданных объектов в эксплуатацию, их на самом деле не так много, можно пересчитать на пальцах одной руки: Киевгорстрой, Интеграл, Укрбуд. Там где надежно - туда идет покупатель, и достаточно активно", - рассказал Рубанов.

Он отметил, что проблем с реализацией у этих компаний нет.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" отмечает стабильно высокий спрос на жилую недвижимость. Но в тоже время, потребность украинцев в жилой площади остается также высокой.

“0,25 кв. м жилья — примерно столько приходится на одного украинца при существующих цифрах ввода домов в эксплуатацию. Иными словами, потребность в росте и строительстве есть. Осталось подтянуть возможность построенное покупать. По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все”, — уверен президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир. 

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