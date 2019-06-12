Покупці житла орієнтуються на забудовника з репутацією - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українці все частіше орієнтуються на компанію-забудовника з репутацією і портфоліо реалізованих проектів. Про це коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Олександр Рубанов.
"Люди більше, у всякому разі останнім часом, орієнтуються на забудовників з репутацією, які мають велике портфоліо за плечима - кількість зданих об'єктів в експлуатацію, їх насправді не так багато, можна перерахувати на пальцях однієї руки: Київміськбуд, Інтеграл, Укрбуд. Там де надійно - туди йде покупець, і досить активно", - розповів Рубанов.
Він зазначив, що проблем з реалізацією у цих компаній немає.
Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" відзначає стабільно високий попит на житлову нерухомість. Але в той же час, потреба українців в житловій площі залишається також високою.
"0,25 кв. м житла - приблизно стільки припадає на одного українця при існуючих цифрах введення будинків в експлуатацію. Іншими словами, потреба в зростанні і будівництві є. Залишилося підтягти можливість побудоване купувати. На мою думку, якщо зарплати людини буде вистачати хоча б на один квадратний метр, ситуація покращиться в рази. І люди будуть з житлом, і забудовники при роботі, і бюджет наповнений. Виграють усі", - упевнений президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір.