Покровск остается самым горячим направлением - ОСУВ «Хортица»
Киев • УНН
В Покровском направлении зафиксировано 54 боевых столкновения за минувшие сутки. Враг понес значительные потери - 7 тысяч безвозвратных потерь за месяц.
Покровск остается эпицентром боевых действий, где за минувшие сутки произошло до 54 столкновений.
Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Наиболее горячим направлением остается Покровск, до 54 боестолкновений за минувшие сутки... Для россиян это остается наиболее актуальным вопросом. Но продвижение у россиян там за последний месяц не очень большое, а потери очень большие - семь тысяч только безвозвратных потерь
Напомним
Враг атаковал 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.