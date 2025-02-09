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Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
05:21 • 71737 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 109363 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 117835 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы
8 февраля, 14:59 • 122445 просмотра

Двухметровые сугробы: пограничники показали фотографии заснеженной украинской границы

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом
8 февраля, 10:52 • 113416 просмотра

Зеленский заявил, что у него "точно" будет встреча с Трампом

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
7 февраля, 21:01 • 123895 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контракты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 127120 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 127993 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 127814 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Покровск остается самым горячим направлением - ОСУВ «Хортица»

Покровск остается самым горячим направлением - ОСУВ «Хортица»

Киев  •  УНН

 • 4581 просмотра

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В Покровском направлении зафиксировано 54 боевых столкновения за минувшие сутки. Враг понес значительные потери - 7 тысяч безвозвратных потерь за месяц.

Покровск остается эпицентром боевых действий, где за минувшие сутки произошло до 54 столкновений.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Наиболее горячим направлением остается Покровск, до 54 боестолкновений за минувшие сутки... Для россиян это остается наиболее актуальным вопросом. Но продвижение у россиян там за последний месяц не очень большое, а потери очень большие - семь тысяч только безвозвратных потерь

- отметил Трегубов.

 Напомним 

Враг атаковал 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с ряда направлений. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины

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