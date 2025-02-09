Покровськ залишається найгарячішим напрямком - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
У Покровському напрямку зафіксовано 54 бойових зіткнення за минулу добу. Ворог зазнав значних втрат - 7 тисяч безповоротних втрат за місяць.
Покровськ залишається епіцентром бойових дій, де за минулу добу відбулося до 54 зіткнень.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Найбільш гарячим напрямком залишається Покровськ, до 54 боєзіткнень за минулу добу… Для росіян це залишається найбільш актуальним питанням. Але просування у росіян там за останній місяць не дуже велике, а втрати дуже великі – сім тисяч тільки безповоротних втрат
Нагадаємо
Ворог атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із низки напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.