Покровськ залишається найгарячішим напрямком - ОСУВ "Хортиця"

Покровськ залишається епіцентром бойових дій, де за минулу добу відбулося до 54 зіткнень.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Найбільш гарячим напрямком залишається Покровськ, до 54 боєзіткнень за минулу добу… Для росіян це залишається найбільш актуальним питанням. Але просування у росіян там за останній місяць не дуже велике, а втрати дуже великі – сім тисяч тільки безповоротних втрат – зазначив Трегубов.

Нагадаємо

Ворог атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із низки напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.