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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123734 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163313 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151211 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139679 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130005 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118256 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

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Поклонская прокомментировала обвинения ГПУ

Поклонская прокомментировала обвинения ГПУ

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. "Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская прокомментировала обвинения Генеральной прокуратуры Украины в совершении военных преступлений, передает УНН со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".

"Будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел "Военные преступления". Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняют, а именно "нарушение законов и обычаев ведения войны". Пусть компетентные сотрудники ГПУ научат генерального прокурора Украины Луценко уголовного права", - сказала Поклонская.

Она назвала заявление ГПУ относительно нее "банальной попыткой запугать".

Как сообщал УНН, Наталья Поклонская сегодня получила статус "подозреваемой" по украинскому законодательству.

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