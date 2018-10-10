Поклонская прокомментировала обвинения ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. "Экс-прокурор Крыма" Наталья Поклонская прокомментировала обвинения Генеральной прокуратуры Украины в совершении военных преступлений, передает УНН со ссылкой на "Федеральное агентство новостей".
"Будучи в местах не столь отдаленных, генеральный прокурор Украины не успел освоить материальную часть Уголовного кодекса Украины, в том числе раздел "Военные преступления". Советую гражданину Луценко изучить признаки и состав преступления, предусмотренного статьей 438 УК Украины, в совершении которого меня обвиняют, а именно "нарушение законов и обычаев ведения войны". Пусть компетентные сотрудники ГПУ научат генерального прокурора Украины Луценко уголовного права", - сказала Поклонская.
Она назвала заявление ГПУ относительно нее "банальной попыткой запугать".
Как сообщал УНН, Наталья Поклонская сегодня получила статус "подозреваемой" по украинскому законодательству.