Сьогодні статусу "підозрюваний" набула Наталія Поклонська

"Сьогодні статусу "підозрюваний" за українським законодавством також набула Наталія Поклонська. Щодо неї складено і підписано зранку повідомлення про підозру за те, що перебуваючи на посаді так званого прокурора АР Крим, вона вчинила порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

За словами Генпрокурора, йдеться не лише про статтю "державна зрада", але й про статтю 438 частина 1 за порушення законів та звичаїв війни – "за воєнні злочини", - сказав Луценко.



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Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвали Печерського районного суду столиці, який відмовився розглядати скарги захисту про скасування оголошених підозр “екс-прокурору Криму” Наталії Поклонській, “голові парламенту Криму” Володимиру Константинову та “голові уряду Криму” Сергію Аксьонову.