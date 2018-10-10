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Сьогодні статусу "підозрюваний" набула Наталія Поклонська

Сьогодні статусу "підозрюваний" набула Наталія Поклонська

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні статусу "підозрюваний" за українським законодавством набула Наталія Поклонська. Про це сказав Генеральний Прокурор України Юрій Луценко на презентації у Києві, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні статусу "підозрюваний" за українським законодавством також набула Наталія Поклонська. Щодо неї складено і підписано зранку повідомлення про підозру за те, що перебуваючи на посаді так званого прокурора АР Крим, вона вчинила порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

За словами Генпрокурора, йдеться не лише про статтю "державна зрада", але й про статтю 438 частина 1 за порушення законів та звичаїв війни – "за воєнні злочини", - сказав Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ завершила слідство у справі Поклонської, Константинова та Аксьонова

Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвали Печерського районного суду столиці, який відмовився розглядати скарги захисту про скасування оголошених підозр “екс-прокурору Криму” Наталії Поклонській, “голові парламенту Криму” Володимиру Константинову та “голові уряду Криму” Сергію Аксьонову. 

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