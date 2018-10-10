Сегодня статус "подозреваемый" приобрела Наталья Поклонская

"Сегодня статус "подозреваемый" по украинскому законодательству также получила Наталья Поклонская. По ней составлено и подписано утром сообщение о подозрении за то, что будучи так называемым прокурором АР Крым, совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

По словам генпрокурора, речь идет не только о статье "государственная измена", но и о статье 438 часть 1 за нарушение законов и обычаев войны - "за военные преступления", - сказал Луценко.



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Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решения Печерского районного суда столицы, который отказался рассматривать жалобы защиты об отмене объявленных подозрений "экс-прокурору Крыма" Натальи Поклонской, "председателю парламента Крыма" Владимиру Константинову и "главе правительства Крыма" Сергей Аксенов.