Поклонська прокоментувала обвинувачення ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. “Екс-прокурор Криму” Наталія Поклонська прокоментувала обвинувачення Генеральної прокуратури України в скоєнні військових злочинів, передає УНН з посиланням на “Федеральне агентство новин”.
“Будучи в місцях не таких віддалених, генеральний прокурор України не встиг освоїти матеріальну частину Кримінального кодексу України, в тому числі розділ „Військові злочини“. Раджу громадянину Луценко вивчити ознаки і склад злочину, передбаченого статтею 438 КК України, у вчиненні якого мене обвинувачує, а саме „порушення законів і звичаїв ведення війни“. Нехай компетентні співробітники ГПУ навчать генерального прокурора України Луценко кримінального права”, — сказала Поклонська.
Вона назвала заяву ГПУ стосовно неї “банальною спробою залякати”.
Як повідомляв УНН, Наталія Поклонська сьогодні набула статусу “підозрюваний” за українським законодавством.