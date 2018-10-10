Поклонська прокоментувала обвинувачення ГПУ

“Будучи в місцях не таких віддалених, генеральний прокурор України не встиг освоїти матеріальну частину Кримінального кодексу України, в тому числі розділ „Військові злочини“. Раджу громадянину Луценко вивчити ознаки і склад злочину, передбаченого статтею 438 КК України, у вчиненні якого мене обвинувачує, а саме „порушення законів і звичаїв ведення війни“. Нехай компетентні співробітники ГПУ навчать генерального прокурора України Луценко кримінального права”, — сказала Поклонська.

Вона назвала заяву ГПУ стосовно неї “банальною спробою залякати”.

Як повідомляв УНН, Наталія Поклонська сьогодні набула статусу “підозрюваний” за українським законодавством.