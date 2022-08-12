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Пока медведев пишет посты, россияне сделали все, чтобы уровень ядерной угрозы на ЗАЭС оценивался как самый высокий – Энергоатом

Киев • УНН

 • 184957 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Энергоатоме заявили, что пока заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев пишет экспрессивные посты в соцсетях о Запорожской АЭС, российские оккупанты сделали все, чтобы уровень ядерной угрозы на крупнейшей в Европе атомной электростанции оценивался как самый высокий, передает УН.

Пока медведев пишет посты, россияне сделали все, чтобы уровень ядерной угрозы на ЗАЭС оценивался как самый высокий – Энергоатом

Цитата

«россия, как и всегда в подобных ситуациях, обвиняет Украину в обстрелах ЗАЭС, а Запад требует от страны-агрессорки забрать оттуда свои войска. В то же время, пока медведев пишет экспрессивные посты в соцсетях, российские оккупанты сделали все, чтобы уровень ядерной угрозы на крупнейшей в Европе атомной электростанции оценивался как самый высокий», - говорится в сообщении.

Контекст

Заместитель председателя совбеза россии дмитрий медведев у себя в Telegram-канале открыто пригрозил европейским АЭС «случайностями».

«Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там также возможны», – написал медведев.

Дополнение

В Нью-Йорке завершилось заседание Совета Безопасности ООН, которое россия созвала из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

В частности, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что россия несет полную ответственность за все возможные риски на ЗАЭС, а также призвала немедленно вывести россию свои войска с территории станции и Украины.

Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что не было бы никаких рисков для ядерной безопасности без незаконного вторжения россии в Украину.

Французская сторона заявила, что россия должна вернуть Украине контроль над атомной станцией. К тому же, МАГАТЭ должен получить доступ к АЭС и иметь возможность общаться с персоналом станции без давления российских военных.

Контекст

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию ​​как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".

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