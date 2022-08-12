Поки мєдвєдєв пише пости, росіяни зробили все, аби рівень ядерної загрози на ЗАЕС оцінювався як найвищий – Енергоатом

Цитата

«росія, як і завжди у подібних ситуаціях, звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС, а Захід вимагає від країни-агресорки забрати звідти свої війська. Водночас поки мєдвєдєв пише експресивні пости в соцмережах, російські окупанти зробили все, аби рівень ядерної загрози на найбільшій в Європі атомній електростанції оцінювався як найвищий», - йдеться в повідомленні.

Контекст

Заступник голови радбезу росії дмитро медведєв у себе в Telegram-каналі відкрито пригрозив європейським АЕС «випадковостями».

«Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі», – написав медведєв.

Доповнення

У Нью-Йорку завершилося засідання Ради Безпеки ООН, яке росія скликала через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Зокрема, заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс заявила, що росія несе повну відповідальність за всі можливі ризики на ЗАЕС, а також закликала негайно вивести росію свої війська з території станції та України.

Постпред Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що не було б жодних ризиків для ядерної безпеки без незаконного вторгнення росії в Україну.

Французька сторона заявила, що росія повинна повернути Україні контроль над атомною станцією. До того ж МАГАТЕ має отримати доступ до АЕС та мати можливість спілкуватися з персоналом станції без тиску російських військових.

Контекст

5 серпня загарбники з використанням ракетної та артилерійської зброї здійснили обстріл території об'єкта атомної енергетики, розташованого в тимчасово окупованому Енергодарі. Ушкодження отримали азотно-киснева станція та об'єднаний допоміжний корпус Запорізької АЕС.

Вашингтонський аналітичний центр Інститут вивчення війни (ISW) 3 серпня оцінив, що російські війська, ймовірно, використали електростанцію, щоб "зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні з метою знизити волю Заходу до забезпечення військової підтримки українського контрнаступу".

В ISW також заявили, що росія "ефективно використовує станцію як ядерний щит для запобігання українським ударам по російських силах і техніці".