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Похитили 46 детей во время захвата Херсона: сообщено о подозрении руководителям крымского "минздрава рф"

Киев • УНН

 • 15998 просмотра

СБУ сообщила о подозрении двум руководителям крымского "министерства здравоохранения" рф за похищение детей из Херсона. Скорупский и Лясковский вывезли 46 малышей в возрасте от 1 до 5 лет в Симферополь.

Похитили 46 детей во время захвата Херсона: сообщено о подозрении руководителям крымского "минздрава рф"

Двум руководителям крымского "министерства здравоохранения" рф, которые причастны к похищению 46 детей во время временной оккупации Херсона заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух предателей, которые причастны к похищению украинских детей во время оккупации Херсона.

На этот раз речь идет о Константине Скорупском – так называемом "министре здравоохранения Крыма" и его заместителе – Антоне Лясковском

- отмечают спецслужбы.

В частности, в 2022 году, в течение временной оккупации Херсона, фигуранты организовали вывоз 46 детей в возрасте от одного до пяти лет из местного детского дома в Симферополь.

Как отмечает СБУ, для этого Скорупский и Лясковский прибыли в захваченное на тот момент город, где организовали автобусы, которыми переправили детей, которые были в возрасте от одного до пяти лет, на территорию полуострова.

Дети были переправлены автобусами, и злоумышленники лично сопровождали их до "Дома ребенка „Елочка"" в Крыму. Оба фигуранта поддержали захват Крыма в 2014 году и пошли на сотрудничество с оккупационной властью, получив руководящие должности в органах рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Скорупскому и Лясковскому о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)

- говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются комплексные меры для привлечения обоих предателей к ответственности за преступления против украинцев.

Напомним

20 февраля Офис Генерального прокурора сообщил, что депутатку госдумы и жену лидера партии, близких к руководству рф, будут судить за депортацию украинских детей. В частности, отмечалось, что 11-месячная девочка и почти двухлетний мальчик  были незаконно вывезены в москву под предлогом необходимости дополнительного медицинского обследования.

Алина Волянская

Алина Волянская

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