Викрали 46 дітей під час захоплення Херсону: повідомлено про підозру очільникам кримського "минздрава рф"

Двом керівникам кримського "міністерства охорони здоров’я" рф, які причетні до викрадення 46 дітей під час тимчасової окупації Херсона заочно повідомили про підозру. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які причетні до викрадення українських дітей під час окупації Херсона.

Цього разу йдеться про Костянтина Скорупського – так званого "міністра охорони здоров’я Криму" та його заступника – Антона Лясковського - зазначають спецслужби.

Зокрема, у 2022 році, протягом тимчасової окупації Херсона, фігуранти організували вивезення 46 дітей віком від одного до п’яти років з місцевого дитячого будинку до Сімферополя.

Як зазначає СБУ, для цього Скорупський та Лясковський прибули до захопленого на той час міста, де організували автобуси, якими переправили дітей, які були віком від одного до п’яти років, на територію півострова.

Діти були переправлені автобусами, і зловмисники особисто супроводжували їх до "Будинку дитини „Ялинка"" в Криму. Обидва фігуранти підтримали захоплення Криму у 2014 році та пішли на співпрацю з окупаційною владою, отримавши керівні посади в органах рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скорупському та Лясковському про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення обох зрадників до відповідальності за злочини проти українців.

Нагадаємо

20 лютого Офіс Генерального прокурора повідомив, що депутатку держдуми та дружину лідера партії, близьких до керівництва рф, судитимуть за депортацію українських дітей. Зокрема, зазначалося, що 11-місячна дівчинка та майже дворічний хлопчик були незаконно вивезені до москви під приводом необхідності додаткового медичного обстеження.