Показали прошлогодний взрыв метеорита над Землей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Камере японского метеорологического спутника Himawari-8 удалось зафиксировать мощный взрыв метеорита над Землей, который произошел в декабре прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на New Scientist.
Взрыв на картинке - оранжево-коричневое облако дыма. И хотя он может показаться незначительным, однако замыкает топ-3 самых мощных взрывов метеоритов, с которыми столкнулась Земля в новые времена - после взрыва над Челябинской областью РФ в 2013 году и в Сибири в 1908 году, известном как Тунгусский метеорит.
Новый взрыв был обнаружен исследователями лишь на прошлой неделе.
Дымовое облако от метеорита было зарегистрировано в 23:50 по Гринвичу (1:50 по Киеву) в том же месте над Беринговым морем, что было зафиксировано контрольными датчиками NASA.
След из дыма почти вертикальный, что свидетельствует о том, что он очень круто вошел в атмосферу, и можно увидеть длинную тонкую тень, отбрасываемую облаком дыма на слой облаков Земли ниже.
Напомним, жителей Венесуэлы напугало "падение метеорита".