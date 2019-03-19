Показали прошлогодний взрыв метеорита над Землей

Взрыв на картинке - оранжево-коричневое облако дыма. И хотя он может показаться незначительным, однако замыкает топ-3 самых мощных взрывов метеоритов, с которыми столкнулась Земля в новые времена - после взрыва над Челябинской областью РФ в 2013 году и в Сибири в 1908 году, известном как Тунгусский метеорит.

Новый взрыв был обнаружен исследователями лишь на прошлой неделе.

Дымовое облако от метеорита было зарегистрировано в 23:50 по Гринвичу (1:50 по Киеву) в том же месте над Беринговым морем, что было зафиксировано контрольными датчиками NASA.

След из дыма почти вертикальный, что свидетельствует о том, что он очень круто вошел в атмосферу, и можно увидеть длинную тонкую тень, отбрасываемую облаком дыма на слой облаков Земли ниже.

Напомним, жителей Венесуэлы напугало "падение метеорита".