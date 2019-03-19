Показали торішній вибух метеорита над Землею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Камері японського метеорологічного супутника Himawari-8 вдалося зафіксувати потужний вибух метеорита над Землею, який стався у грудні минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на New Scientist.
Вибух на зображенні - оранжево-коричнева хмара диму. І хоч він може здатися незначним, однак замикає топ-3 найбільш потужних вибухів метеоритів, з якими стикнулася Земля у нові часи - після вибуху над Челябінською областю РФ у 2013 році та у Сибіру в 1908 році, відомому як Тунгуський метеорит.
Новий вибух був виявлений дослідниками лише минулого тижня.
Димова хмара від метеорита була зареєстрована в 23:50 за Гринвічем (1:50 за Києвом) у тому ж місці над Беринговим морем, що було зафіксовано контрольними датчиками NASA.
Стежка з диму майже вертикальна, що свідчить про те, що він дуже круто увійшов в атмосферу, і можна побачити довгу тонку тінь, що відкидається хмарою диму на шар хмар Землі нижче.
Нагадаємо, жителів Венесуели налякало "падіння метеорита".