Над Камчаткою вибухнув величезний метеорит

Приблизно опівдні за місцевим часом 18 грудня астероїд пролетів крізь атмосферу зі швидкістю 32 км/с по крутій траєкторії в сім градусів. Космічна скеля розміром в кілька метрів вибухнула на 25,6 км над поверхнею Землі з енергією удару 173 кілотонн.

Вибух був другим за величиною в своєму роді за останні 30 років і найбільшим з часів падіння челябінського метеорита в 2013 році. Проте досі він залишався в значній мірі непоміченим, тому що він стався над морем Берінга біля російського півострова Камчатка.

"Це було на 40% менше енергії, ніж при вибуху в Челябінську, але це було над морем Берінга, тому він не мав такого ж ефекту і не з'являвся в новинах", - заявили у NASA.

Повідомляється, що вибух космічної скелі звільнив в 10 разів більше енергії, ніж при вибуху атомної бомби в Хіросімі.

Нагадаємо, жителів Венесуели налякало "падіння метеорита".