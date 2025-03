Жителів Венесуели налякало "падіння метеорита"

"Було багато повідомлень з районі міста Валенсія (Карабобо, Венесуела) повідомляли про велику вогняну кулю (можливо, падіння метеорита) вчора (9 лютого - ред.) ввечері о 19:35. На жаль, деякі відео, які були поширені, стосуються події, що сталася у грудні минулого року над Мексикою. Ми все ще розслідуємо подію", - повідомили в Американському метеорному товаристві.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на заході Куби, ймовірно, впав невеликий метеорит.

Вчені вважають, що на території Куби впали два невеликі метеорити.

Lots of report from the Valencia area (Venezuela, Carabobo) reported a large (possibly meteorite dropping ) fireball last night round 7:35pm. Unfortunetatly, some videos shared are about a event that occurred in last December over Mexico. We are still investigating the event pic.twitter.com/TNN77NmuY7

[#VIDEO] Momento en el que unas niñas juegan y registran lo que parece ser el meteorito que varios vecinos de Valencia dicen haber visto al caer la noche de este sábado https://t.co/PbDBJ6zTJL pic.twitter.com/lKRlqPpkEl

