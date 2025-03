Жителей Венесуэлы напугало "падение метеорита"

"Было много сообщений с районе города Валенсия (Карабобо, Венесуэла) сообщали о большом огненном шаре (возможно, падение метеорита) вчера (9 февраля - ред.) вечером в 19:35. К сожалению, некоторые видео, которые были распространены, касаются события, произошедшего в декабре прошлого года над Мексикой. Мы все еще расследуем произошедшее", - сообщили в Американском метеорном обществе.

Напомним, по данным СМИ, на западе Кубы, вероятно, упал небольшой метеорит.

Ученые считают, что на территории Кубы упали два небольших метеориты.

Lots of report from the Valencia area (Venezuela, Carabobo) reported a large (possibly meteorite dropping ) fireball last night round 7:35pm. Unfortunetatly, some videos shared are about a event that occurred in last December over Mexico. We are still investigating the event pic.twitter.com/TNN77NmuY7

[#VIDEO] Momento en el que unas niñas juegan y registran lo que parece ser el meteorito que varios vecinos de Valencia dicen haber visto al caer la noche de este sábado https://t.co/PbDBJ6zTJL pic.twitter.com/lKRlqPpkEl

