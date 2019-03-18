Над Камчаткой взорвался огромный метеорит

Примерно в полдень по местному времени 18 декабря астероид пролетел сквозь атмосферу со скоростью 32 км/с по крутой траектории в семь градусов. Космическая скала размером в несколько метров взорвалась на 25,6 км над поверхностью Земли с энергией удара 173 килотонн.

Взрыв был вторым по величине в своем роде за последние 30 лет и крупнейшим со времен падения челябинского метеорита в 2013 году. Однако до сих пор он оставался в значительной степени незамеченным, потому что он произошел над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка.

"Это было на 40% меньше энергии, чем при взрыве в Челябинске, но это было у моря Беринга, поэтому он не имел такого же эффекта и не появлялся в новостях", - заявили в NASA.

Сообщается, что взрыв космической скалы освободил в 10 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.

Напомним, жителей Венесуэлы напугало "падение метеорита".