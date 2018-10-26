Показали лучшие фотографии звезд и космоса в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Величественный снимок Млечного Пути получил приз за первое место на десятом ежегодном конкурсе Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Об этом УНН сообщает со ссылкой на My Modern Met.
Обогнав 133 других фотографий в шорт-листе, этот снимок принес победу американскому астрофотографу Брэду Голдпайту.
На конкурсе в этом году показали все - от солнечных затмений и отдаленных галактик до северного сеяния и падающих комет.
Организованный Королевской Гринвичской Обсерваторией, конкурс фотографии приглашает как профессиональных астрофотографов, так и любителей со всего мира представить свою лучшую работу. На конкурс 2018 года прислали более 4000 снимков из 91 страны.
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Среди молодых фотографов победил 15-летний Фабиан Далпаз с невероятной фотографией метеоров над Доломитами в Италии.
Все фотографии победителей и те, которые вошли в шорт-лист, будут доступны для просмотра в Национальном морском музее до 5 мая 2019 года.
Напомним, NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы".