Показали лучшие фотографии звезд и космоса в этом году

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20795 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109970 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118035 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156716 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148862 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138651 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129352 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174678 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118169 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

 • 49770 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Величественный снимок Млечного Пути получил приз за первое место на десятом ежегодном конкурсе Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Об этом УНН сообщает со ссылкой на My Modern Met.

Обогнав 133 других фотографий в шорт-листе, этот снимок принес победу американскому астрофотографу Брэду Голдпайту.
На конкурсе в этом году показали все - от солнечных затмений и отдаленных галактик до северного сеяния и падающих комет.

Организованный Королевской Гринвичской Обсерваторией, конкурс фотографии приглашает как профессиональных астрофотографов, так и любителей со всего мира представить свою лучшую работу. На конкурс 2018 года прислали более 4000 снимков из 91 страны.

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Среди молодых фотографов победил 15-летний Фабиан Далпаз с невероятной фотографией метеоров над Доломитами в Италии.

Все фотографии победителей и те, которые вошли в шорт-лист, будут доступны для просмотра в Национальном морском музее до 5 мая 2019 года.

Напомним, NASA сделало невероятную фотографию туманности "Кошачьей лапы".

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